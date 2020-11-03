Milli sporcular Kaymakam Atasoy’u ziyaret etti

Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Salman Koçu, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Milli Antrenör Niyazi Gülhan, beraberinde milli sporcularla birlikte Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u ziyaret etti.

Erdek Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Kaymakam Atasoy’a kulübün çalışmaları ile bilgi verirken, başarılarının tesadüf olmadığını sporcularının çok çalışarak başarılar elde ettiğini söyledi.

Kaymakam Atasoy’da, Salman Koçu, Niyazi Gülhan ve sporculara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

