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Milli takıma en çok bisikletçiyi Denizli verdi

12.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Milli takıma en çok bisikletçiyi Denizli verdi

Bisiklet Milli Takım kampına 8 sporcu gönderen Denizli ekibi, kampa en fazla sporcu veren kulüp oldu.Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Milli Takım Hazırlık Kampına tüm kategorilerden 28 bayan, 81 erkek sporcu davet edildi.

Bisiklet Milli Takım kampına 8 sporcu gönderen Denizli ekibi, kampa en fazla sporcu veren kulüp oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Milli Takım Hazırlık Kampına tüm kategorilerden 28 bayan, 81 erkek sporcu davet edildi. Kamp listesinde 8 Denizlili sporcu da yer aldı.
2020 yılında, Yıldız A ve B kategorilerinde Türkiye Şampiyonu, U23 kategorisinde Türkiye ikincisi, Gençlerde Türkiye dördüncüsü, Büyüklerde ise Türkiye altıncısı olarak büyük başarı gösteren Denizli takımı sporcuları, 8 kişiyle kamp listesinin başında yer aldı.
Büyüklerde Emin Koçan, Gençlerde Mustafa Tekin, Velican Pişken, 15-16 yaş Yıldız A kategorisinde Musab Arabacı, Berkant Taşçı ve Said Mirza Erken davet edilen sporcular arasında yer almayı başardı.
Denizlili Milli bisikletçiler Mehmet Erken ve Süleyman Urcu üniversite eğitimlerinden dolayı kampa katılmadı. Bisiklet Sezonu 22 Ocakta Alanya’da yapılacak yarışlarla başlıyor.

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Akşam
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Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

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