Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı

Salgın sürecinde antrenman yapmanın zor olduğunu ancak buna rağmen kulübü sayesinde hazırlandığını anlatan Gümüşdağ, "Sadece yurt içinde değil yurt dışında da ülkemi, vatanımı temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Hedefinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı kazanmak olduğunu ifade eden Gümüşdağ, hayalinde Kırkpınar başpehlivanlığı olduğunu ifade etti.

Gümüşdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısından gurur duyduğunu ve karşılama şeklinden dolayı da duygulandığını söyledi.

Sporcusunu çeyrek altın takarak ödüllendiren Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de Gümüşdağ ile gurur duyduğunu belirtti.

Gümüşdağ'ın milli takıma seçilmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Delen, "Bu gurur hepimizin, Edirne'nin çocuğu bu başarıyı kazandı. Sporcumuz transfer değil burada yetişti. İnşallah diğer kardeşlerine de örnek olacak. Edirne'den çok daha iyi şampiyonlar çıkaracağımıza inanıyorum. 68 rakibi vardı, rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. İnşallah bundan sonra da bayrağımızı, ülkemizi temsil edecek. Bu hepimiz için büyük bir gurur." dedi.

