Milli Takımda Dünya Kupası öncesi Can Uzun'dan bir ilk!

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarına gol yağmuru izletti. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Ay-Yıldızlılar, erken bulduğu gollerle sahada büyük bir üstünlük kurdu.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ’DEN ASİL GOL SEVİNCİ

Mücadeleye damga vuran ilk isim, son dönemdeki müthiş formuyla dikkat çeken Orkun Kökçü oldu. A Milli Takım formasıyla çıktığı son 4 maçta 1 gol ve 2 asist üreterek tam 3 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, Kuzey Makedonya karşısında da fileleri havalandırarak ay-yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi. Orkun'un golden hemen sonra formasındaki Türk bayrağını öperek tribünlere göstermesi, stadyumda büyük bir coşku dalgası yarattı.

CAN UZUN İLK KEZ 11'DE VE İLK GOLÜYLE SAHNEDE!

Gecenin en özel anlarından biri ise Türk futbolunun parlayan yeteneği Can Uzun'un ayağından geldi. A Milli Takım formasıyla kariyerinde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan genç yıldız, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Mücadelenin henüz 16. dakikasında klasını konuşturan Can Uzun, attığı harika golle farkı 2'ye çıkarırken, ay-yıldızlı formayla kariyerindeki ilk gol sevincini de tatmış oldu. BizimÇocuklar, erken dakikalarda bulduğu bu gollerle Dünya Kupası öncesi ne kadar hazır ve istekli olduğunu bir kez daha kanıtladı.