Millilerimizde Kuzey Makedonya maçında Eren Elmalı sakatlandı!

A Milli Takımımızın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında şanssız bir sakatlık yaşandı; karşılaşmanın 27. dakikasında oyunu terk ederek doğrudan soyunma odasına giden Eren Elmalı, TFF'nin kararıyla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

MİLLİ TAKIMDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK! EREN ELMALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kuzey Makedonya karşısında gollerle başlayan A Milli Futbol Takımımızda, ilk yarının ortalarında şanssız bir sakatlık yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle karşılaşmanın henüz 27. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sahayı terk ettikten sonra yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutan Eren Elmalı’nın durumu futbolseverleri endişelendirdi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç futbolcunun sağlık durumu hakkında hızlı bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan resmi açıklamada, Eren Elmalı'nın durumunun ciddi olup olmadığının tespiti ve ileri tetkiklerinin yapılması amacıyla tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü bildirildi.