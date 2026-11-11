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Milli takımda sakatlık şoku! Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçları öncesinde Aral Şimşir şoku yaşandı. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan milli futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesine karar verildi.

Milli takımda sakatlık şoku! Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım’a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Milli takımda sakatlık şoku! Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı 1

"Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

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