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Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı

Vincenzo Montella'nın yerine A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildiği belirtilen Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte Riva'da çalışmalarına başladı. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronunun, milli futbolcuları yakından takip etmek ve görüşmeler yapmak için yoğun bir programa hazırlandığı aktarıldı.

Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı
Burak Kavuncu

A Milli Futbol Takımı'nın başına 4 yıllığına getirildiği belirtilen Sergen Yalçın, yeni görevinde çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik adamın ilk olarak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edeceği, ardından Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geleceği öne sürüldü.

İLK MESAİSİ RİVA'DA BAŞLADI

Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı 1

TFF'nin 53 yaşındaki Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken deneyimli çalıştırıcı da imza sürecinin ardından görevine başladı. Ekibiyle birlikte Riva'da çalışmalarını sürdüren Yalçın'ın, A Milli Takım için yol haritasını oluşturmaya başladığı ifade edildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLEYECEK

Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı 2

Ajansspor'un haberine göre Sergen Yalçın, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta takip edecek. Yalçın'ın, karşılaşmada forma giyecek milli oyuncuların performanslarını yerinde gözlemlemesi bekleniyor.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı 3

Derbinin ardından yurt dışına çıkacağı belirtilen Sergen Yalçın'ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Madrid'de, Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ile ise Milano'da görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı 4

Paylaşılan programa göre A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında mücadele edecek.

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Sergen Yalçın Türkiye Hakan Çalhanoğlu Derbi Arda Güler fenerbahçe galatasaray milli takım
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