Milli Takımda Sergen Yalçın rüzgarı! Göreve hızlı başladı: İşte ilk icraatı

A Milli Futbol Takımı'nın başına 4 yıllığına getirildiği belirtilen Sergen Yalçın, yeni görevinde çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik adamın ilk olarak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edeceği, ardından Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geleceği öne sürüldü.

İLK MESAİSİ RİVA'DA BAŞLADI

TFF'nin 53 yaşındaki Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken deneyimli çalıştırıcı da imza sürecinin ardından görevine başladı. Ekibiyle birlikte Riva'da çalışmalarını sürdüren Yalçın'ın, A Milli Takım için yol haritasını oluşturmaya başladığı ifade edildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLEYECEK

Ajansspor'un haberine göre Sergen Yalçın, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta takip edecek. Yalçın'ın, karşılaşmada forma giyecek milli oyuncuların performanslarını yerinde gözlemlemesi bekleniyor.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Derbinin ardından yurt dışına çıkacağı belirtilen Sergen Yalçın'ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Madrid'de, Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ile ise Milano'da görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

Paylaşılan programa göre A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında mücadele edecek.