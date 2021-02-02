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’Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST’ bilgilendirme semineri çevrimiçi yapıldı

02.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, MCBÜ Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi organizasyonuyla düzenlenen ’Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST Bilgilendirme Semineri’ çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, MCBÜ Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi organizasyonuyla düzenlenen ’Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST Bilgilendirme Semineri’ çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın yaptığı seminerde, T3 Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam konuşmacı olarak katılırken çok sayıda akademisyen ve dinleyici de yer aldı.
Rektör Ataç, “Gerek Eylül 2021’de gerçekleşecek gerekse de bundan sonra yapılacak TEKNOFEST lerde paydaş olarak yer almak ve hayallerimizi hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmek planlarımız arasında.” ifadelerine yer vererek “Etkinliğimizde yer alan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.
T3 Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, T3 Vakfı Vizyon ve Misyonu, Milli Teknoloji Hamlesi, T3 Girişim Merkezi, Bilim Türkiye, Dene Yap Türkiye, Dene Yap Teknoloji Atölyeleri ve Teknoloji Milli Takımları Destek Programı ana başlıklarına yer vererek, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları hakkında ayrıntılı bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi.
“Milli Teknoloji Hamlesi T3 Vakfı TEKNOFEST Bilgilendirme Semineri” soru cevap bölümüyle sona ererken bir başka platformda tekrar bir araya gelme paydasında buluşuldu.

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