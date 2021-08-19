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Milli tenisçi İpek Öz'ün acı günü

19.08.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcunun babası Adem Öz, Antalya'da yaşamını yitirdi

Milli tenisçi İpek Öz'ün babası Adem Öz, hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonu, baba Öz'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Antalya'da yaşamını yitiren Öz, öğlen toprağa verildi.

Acı haberi turnuva için gittiği Hollanda'da alan milli raket İpek Öz ise Türkiye'ye dönüşe geçti.

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