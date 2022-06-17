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Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

17.06.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

Milli triatlet Gültigin Er, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek yarışta Alicante Üniversitesi adına yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, A Coruna şehrinde yapılacak yarışlardan Gültigin'in yarın sprint mesafe, 19 Haziran Pazar günü ise takım bayrak yarışında ter dökeceği aktarıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için İspanya'da hazırlıklarını sürdüren Gültigin'i milli takım antrenörleri Roberto Cejuela ve Zekeriya Yücetürk'ün çalıştırdığı kaydedildi.

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