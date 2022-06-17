Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da yarışacak

Milli triatlet Gültigin Er, bu hafta sonu İspanya'da düzenlenecek yarışta Alicante Üniversitesi adına yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, A Coruna şehrinde yapılacak yarışlardan Gültigin'in yarın sprint mesafe, 19 Haziran Pazar günü ise takım bayrak yarışında ter dökeceği aktarıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için İspanya'da hazırlıklarını sürdüren Gültigin'i milli takım antrenörleri Roberto Cejuela ve Zekeriya Yücetürk'ün çalıştırdığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz