Milli yüzücü Burcunaz Narin, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli yüzücü Burcunaz Narin, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda devam eden organizasyonda milli sporcu Burcunaz Narin, 7.5 kilometre 16-17 yaş kadınlar kategorisinde 1.24.57.4'lük derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

