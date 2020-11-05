Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League’de mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25:29’luk derecesi ile yarışını lider tamamlarken geçen hafta kırdığı Avrupa Büyükler rekorunu geliştirdi.

Bu derecesiyle, 25:25 olan Dünya rekoruna 4 salisesi kalan Emre Sakçı, 26 Ekim Pazartesi günü 25.50’lik derecesiyle 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu kırmıştı.

DÜNYANIN EN HIZLI İKİNCİ YÜZÜCÜSÜ

Emre Sakçı, ayrıca, bu sonuçla 50 metre kurbağalama kısa kulvarda dünyanın en iyi 2'nci derecesini elde ederken, bu klasmanda en hızlı 2'nci yüzücü unvanını da kazandı.

İZMİR’E DESTEK

Yarışın sonunda Emre Sakçı, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve depremzedelere desteğini göstermek için göğsüne yazdığı İzmir yazısının üzerinde kalp işareti yaptı.

KAYNAK: DHA / AA

FOTOĞRAF: AA

