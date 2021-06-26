Milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışıkta Türkiye rekoru kırdı

EDİRNE (AA) - Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin son gününde, milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışıkta, açık yaş ve 17-18 yaş kategorilerinde 02.00.61 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi.



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