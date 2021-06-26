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Milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışıkta Türkiye rekoru kırdı

26.06.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışıkta Türkiye rekoru kırdı

EDİRNE (AA) - Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin son gününde, milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışıkta, açık yaş ve 17-18 yaş kategorilerinde 02.00.61 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi.

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