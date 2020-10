Milli yüzücü Seven: “Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi denemeyi yaptık”

Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kulaç atan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle parkurun 36,7’inci kilometresinde mücadelesini yarıda bırakmak zorunda kalan Emre Seven, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret etti. Seven, “Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi denemeyi yaptık. Bu parkuru tamamlayabileceğime inanıyorum” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin organizasyonunda Mersin’den KKTC’ye yüzerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle denemesini yarıda bırakmak zorunda kalan Seven, Mersin’e döndü. Milli yüzücü Seven, yüzme geçişinin gözlemciliğini yapan Channel Swimming Association (Manş Geçişi Organizasyonu) Başkanı ve dünyaca ünlü İngiliz yüzücü Michael Read, 18 kez Guinness Dünya Rekortmeni ve Emre Seven’in antrenörü Namık Ekin ve antrenör Ahmet Tekkeşin ile birlikte Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bir araya geldi. Seven, görüşmede geçiş denemesi ile ilgili Başkan Özyiğit’e bilgi verdi.

“Bu daha başlangıç”

Ziyarette Seven’i kutlayan Başkan Özyiğit, “KKTC’ye uygulanan haksız ambargoya dikkat çekmek ve Mersin-KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyon bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.