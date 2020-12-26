Milli yüzücülerin tarihi başarıları dünya gündeminde

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde "Ulusal Gelişim Ödülü"nün sahibi Türkiye oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milli yüzücülerin 2020 yılı boyunca elde ettiği tarihi başarılar, uluslararası yüzme camiası tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği titiz çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca genç, yüzme branşıyla tanıştı ve bu spora kazandırıldı.

Bu çalışmaların sonucunda milli yüzücülerin 2020 yılında elde ettiği başarılar, uluslararası yüzme camiasının da dikkatini çekti ve dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde "Ulusal Gelişim Ödülü"nün sahibi Türkiye oldu.

Sitede yer alan, milli sporcuların son dönemde elde ettiği rekorların ve Türkiye'nin yüzme dalında altyapıya verdiği desteğin mercek altına alındığı haberde, sporcuların 2020 yılındaki performansları analiz ediliyor.