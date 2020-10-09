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Millidere Mahallesi yol genişletme çalışmasında sona gelindi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.10.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile çalışması devam eden Millidere Mahallesi yol genişletme çalışmasında sona gelindi.

Millidere Mahallesi yol genişletme çalışmasında sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile çalışması devam eden Millidere Mahallesi yol genişletme çalışmasında sona gelindi. Ana caddeden mahalle girişine kadar olan 6 kilometrelik yolu genişletip, dolgu ve tesviyesini yapan ekipler son aşama olan soğuk asfalt serimine başladı.
Millidere Mahallesi için verilen sözün hayata geçirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Mahallelerimiz için verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Mahallemize yakışır şekilde genişletilip asfaltı dökülen yolumuzun kazasız belasız bir şekilde kullanılmasını Develimize ve Millidere Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca destek vererek bu hizmetin Millidere Mahallemize ulaşmasına vesile olan kıymetli hemşerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Millidere Mahallesi yol genişletme çalışmasında sona gelindi

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