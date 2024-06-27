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Milliler son 16'ya kaldı, kasasını doldurdu! İşte kazanılan para miktarı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 13:02
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımı kasasını doldururken, EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü netlik kazandı. İşte detaylar...

Milliler son 16'ya kaldı, kasasını doldurdu! İşte kazanılan para miktarı

EURO 2024 F Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile oynadığı mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Şampiyonada grup aşamasının tamamlanmasının ardından milli takımın elde ettiği para ödülü de belli oldu.

KATILIM ÜCRETİ 12 MİLYON 750 BİN EURO

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 12 milyon 750 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon euro daha elde etti.

SON 16 ÖDÜLÜ...

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünü de kasasına koydu.

TOPLAM MİKTAR 13 MİLYON 750 BİN EURO

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A Milli Futbol Takımı bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu. Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

  • Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
  • Galibiyet primi: 2 milyon euro
  • Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro
    Euro 2024 Canlı Skor


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