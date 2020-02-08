Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP’nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket vatan sevgisinin kefili, Türk milletine mensubiyetin kazancı, muhabbetin kavlidir. Nizam-ı alem yolunda, turana atılacak her kutlu adıma, daha nice 51 yıllara" dedi.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP’nin kuruluşunun 51. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. "Merhum Başbuğumuz 51 yıl evvel bugün, 9 Şubat 1969 tarihinde Adana’ da Türkiye’ nin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir çağı, yeni bir Ergenekon’ u müjdelemişti" diyen Durgun, "Gerçekleşen bu kutlu doğum ile özünü Türk - İslam ülküsünden almış Türk Milliyetçiliği fikri, siyasi bir harekete büründü. O siyasi tescilimizin, yani partimizin adı ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Amblemimiz ’Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet’ düsturuyla üç hilalin mührüyle oluştu. MHP asırlarca üç kıtada hüküm sürmüş milletimizin 21. yüzyıl yürüyüşünde milli diriliş ve milli uyanışın sembolü haline geldi. 51 yıllık Türk siyasetinde ülkemizden ve Türk milletinden yana duruş belirten partimizin kurucu Genel Başkanı olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz, partimizin kurucular kurulu, teşkilatlarımızın her kademesinde görev almış ve isimlerini buradan tek tek sayamayacağımız tüm partililerimizi, ülküdaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, dua ve fatihalarla yad ediyoruz" ifadelerinde bulundu.