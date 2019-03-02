SPOR

Milwaukee Bucks'tan üst üste 7. galibiyet

NBA HABERLERİ  | 02.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 12 sayısının yardımıyla deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 11 sayı farkla yendi.

Milwaukee Bucks'tan üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 131-120 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. NBA'ye 7 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, son periyottaki iyi savunmasının yardımıyla deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 131-120 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu sezon 48. kez kazanarak Doğu Konferansı'nda liderliğine devam eden Bucks'ta Eric Bledsoe 31 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Malcolm Brogdon 21, Khris Middleton 18 sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 12 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Sezonun 32. mağlubiyetini alan Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Brandon Ingram 31 sayı ve 8 ribaunt, Rajon Rondo 20 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynamasına rağmen sonucu değiştiremedi.

BULLS 4 UZATMADA KAZANDI

Günün en çekişmeli mücadelesinde Chicago Bulls, dört kez uzatmaya giden karşılaşmada konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 168-161 mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls'ta Zach LaVine 47 sayı, 9 ribaunt ve 9 asist, Lauri Markkanen 31 sayı ve 17 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Bu sezon 42. kez sahadan mağlup ayrılan Hawks'ta Trae Young 49 sayı, 16 asist ve 8 ribaunt, Alex Len ise 24 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

NBA'de yarın 9 karşılaşma oynanacak.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 161-168 (4 uzatma sonucu)

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 112 - 123

Boston Celtics-Washington Wizards: 107 - 96

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 119 - 117

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 116 - 130

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109 - 116

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 120 - 131

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Cedi Osman'dan 21 sayıCedi Osman'dan 21 sayı
Heat şampiyonu son saniyede yendiHeat şampiyonu son saniyede yendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks ersan ilyasova los angeles lakers NBA

En Çok Okunan Haberler

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...

Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Mourinho'nun yeni takımını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Lebron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

Lebron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

Cedi'nin All-Star gururu!

Cedi'nin All-Star gururu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milwaukee Bucks'tan üst üste 7. galibiyet

Bucks'tan galibiyet serisi

Cedi Osman 21 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Cedi Osman'dan 21 sayı

Miami Heat Golden State Warriors'ı son saniyede yendi

Heat şampiyonu son saniyede yendi

TBF'den Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

Furkan Korkmaz'a geçmiş olsun mesajı

Furkan Korkmaz 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Furkan Korkmaz ameliyat oldu

Denver Nuggets Oklahoma City Thunder'ı 121-112 mağlup etti

Denver seriye bağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.