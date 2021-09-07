Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum açıklarına demir attı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve açığa demirleyen mega yatlar "IJE" ve "Victoria" ilgi odağı oldu.

Akdeniz ve Ege'de mavi yolculuğa çıkan lüks yatlar, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'u ziyaret etmeye başladı.

İlçeye gelen Marshall Adaları bayraklı "IJE" isimli 107 metre uzunluğunda ve 14 metre genişlikteki mega yat, açığa demirledi.

Büyüklüğüyle dikkati çeken yattakiler, zaman zaman denize girdi, jet-skiye ve sürat teknesine binerek körfezde tur attı.

Bazı tur tekneleri rotalarını değiştirerek mega yatın yakınından geçti, bu sırada teknedeki turistler fotoğraf çektirdi.

"Victoria" isimli 71 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki mega yat ise İçmeler açığına demirledi.

Kıyıdaki tesislerde tatillerini sürdüren turistler yatları ilgiyle izledi.

Her iki yatta kimlerin olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Bodrum açıklarında başka birçok teknenin daha demirli bulunduğu dikkati çekti.

