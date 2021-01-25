YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milyonlarca turist Bodrum’u artık seyir terasından izleyecek

Milyonlarca turist Bodrum’u artık seyir terasından izleyecek

25.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmin gözbebeği Bodrum’a gelenlerin ilk durağı artık seyir terası olacak.

Turizmin gözbebeği Bodrum’a gelenlerin ilk durağı artık seyir terası olacak. Milyonlarca turistin uğrak mekanı olan Bodrum’un girişinde mavi Panjurlu beyaz evlerini, kaleyi ve egenin mavi denizinin izlene bileceği seyir terası görenleri kendine hayran bıraktı.
Cevat Şakir Kabaağaçlı anısına Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bodrum’un girişi olan Yokuşbaşına seyir terası yapıldı. Parkın içerisine ise Kabaağaçlı’nın dünyanın çeşitli yerlerinden getirterek diktiği bitkilerle süslendi. Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası Parkı, bitkilerin yanı sıra, doğal taşlar ve çift gözlü seyir dürbünü Bodrum’a gelen turistler ilçeyi panoramaya şeklinde izleyebilecek.
Bodrum Belediye Başkanı Aras, seyir terasının bulunduğu noktayı Cevat Şakir’in sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan yer olarak nitelerken, Bodrum’la ilk karşılaştığı bu andan itibaren Kabaağaç’lının içini büyük bir mutluluk kapladığını ve aynı duyguları seyir terasına gelen birçok insanımızın da hissetmesini istediklerini ifade etti.
Başkan Aras:" Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz"
Başkan Aras, Bodrum’un Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya çok şey borçlu olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "Aynı onun gibi bizler de Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Çünkü biliyoruz ki; sevmeden, hayatımızdaki doldurulmaz yerinin farkına varmadan, bu kenti gelecek kuşaklara, güzelliklerini ve değerlerini koruyarak bırakmamız hiç de kolay değil."
Bodrum’u her zamankinden daha çok koruma fikrinin, şu anda yönetim stratejisinin ana eksenini oluşturduğunu ve Bodrum’u sevmeden, sevdirmeden bu fikrin hayata geçirilemeyeceğini belirten Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Bu konuda başarılı olabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; Bodrum’un Cevat Şakir gibi değerlerine sahip çıkmak, onları anlamak, onların gözüyle Bodrum’a bakmaktan geçiyor. Bunu yaparken de Bodrum’da yaşayan herkesle ortak bir duygu birliği geliştirmeye çalışıyoruz. Değerlerimizi öne çıkarma düşüncemizin temel prensibi şudur; Bodrum’lu hemşehrilerimizle birlikte Bodrum’a karşı güçlü bir aidiyet duygusunun birer parçası olmak. Bodrumu sevmeden, Bodrum’un güzelliklerini koruyamadan, ne şimdi mutlu olabiliriz ne de gelecek kuşaklara yaşamaktan mutluluk duyacakları bir Bodrum bırakabiliriz.
Artık Bodrum’un Güzelliğine Sınırsız Güzellikler Katacaktım’ sözlerinden ilhamla alanın bitkilerle zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Ahmet Aras, "Seyir terasımızın açıldığını halkımıza duyururken ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ sloganını kullanıyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Çünkü biliyoruz ki; sevmeden, hayatımızdaki doldurulmaz yerinin farkına varmadan, bu kenti gelecek kuşaklara, güzelliklerini ve değerlerini koruyarak bırakmamız hiç de kolay değil" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:24
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Leyne Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Banu Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

Muğla’da HES kodlu ulaşım oranı yüzde 80’e çıktı

Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

612 litre kaçak alkol ele geçirildi

612 litre kaçak alkol ele geçirildi

Namnam çayında ıslah çalışmaları sürüyor

Namnam çayında ıslah çalışmaları sürüyor

Uçak: “Eğitim yönetiminde koordinasyon esastır”

Uçak: “Eğitim yönetiminde koordinasyon esastır”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.