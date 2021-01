Milyonlarca turist Bodrum’u artık seyir terasından izleyecek

Turizmin gözbebeği Bodrum’a gelenlerin ilk durağı artık seyir terası olacak. Milyonlarca turistin uğrak mekanı olan Bodrum’un girişinde mavi Panjurlu beyaz evlerini, kaleyi ve egenin mavi denizinin izlene bileceği seyir terası görenleri kendine hayran bıraktı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı anısına Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bodrum’un girişi olan Yokuşbaşına seyir terası yapıldı. Parkın içerisine ise Kabaağaçlı’nın dünyanın çeşitli yerlerinden getirterek diktiği bitkilerle süslendi. Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası Parkı, bitkilerin yanı sıra, doğal taşlar ve çift gözlü seyir dürbünü Bodrum’a gelen turistler ilçeyi panoramaya şeklinde izleyebilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, seyir terasının bulunduğu noktayı Cevat Şakir’in sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan yer olarak nitelerken, Bodrum’la ilk karşılaştığı bu andan itibaren Kabaağaç’lının içini büyük bir mutluluk kapladığını ve aynı duyguları seyir terasına gelen birçok insanımızın da hissetmesini istediklerini ifade etti.

Başkan Aras:" Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz"

Başkan Aras, Bodrum’un Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya çok şey borçlu olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "Aynı onun gibi bizler de Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Çünkü biliyoruz ki; sevmeden, hayatımızdaki doldurulmaz yerinin farkına varmadan, bu kenti gelecek kuşaklara, güzelliklerini ve değerlerini koruyarak bırakmamız hiç de kolay değil."

Bodrum’u her zamankinden daha çok koruma fikrinin, şu anda yönetim stratejisinin ana eksenini oluşturduğunu ve Bodrum’u sevmeden, sevdirmeden bu fikrin hayata geçirilemeyeceğini belirten Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda başarılı olabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; Bodrum’un Cevat Şakir gibi değerlerine sahip çıkmak, onları anlamak, onların gözüyle Bodrum’a bakmaktan geçiyor. Bunu yaparken de Bodrum’da yaşayan herkesle ortak bir duygu birliği geliştirmeye çalışıyoruz. Değerlerimizi öne çıkarma düşüncemizin temel prensibi şudur; Bodrum’lu hemşehrilerimizle birlikte Bodrum’a karşı güçlü bir aidiyet duygusunun birer parçası olmak. Bodrumu sevmeden, Bodrum’un güzelliklerini koruyamadan, ne şimdi mutlu olabiliriz ne de gelecek kuşaklara yaşamaktan mutluluk duyacakları bir Bodrum bırakabiliriz.

