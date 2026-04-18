Milyonluk ceza sonrası flaş karar! Burak Yılmaz gemileri yaktı

Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye veda kararı! PFDK'nın 1.1 milyon TL'lik rekor cezası sonrası genç hoca kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı.

Milyonluk ceza sonrası flaş karar! Burak Yılmaz gemileri yaktı
Burak Kavuncu

PFDK’dan aldığı rekor cezaların ardından teknik direktör Burak Yılmaz, Türkiye kariyerine dair radikal bir karara imza attı. Toplamda 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin TL’lik ağır para cezasıyla sarsılan genç teknik adam, rotasını yurt dışına çevirdi.

İşte Burak Yılmaz’ın "Avrupa" kararının perde arkası...

FEDERASYONUN AĞIR KARARI BARDAĞI TAŞIRDI

Milyonluk ceza sonrası flaş karar! Burak Yılmaz gemileri yaktı 1

PFDK, Burak Yılmaz'ın hem hakemlere yönelik "sportmenliğe aykırı hareketlerini" hem de futbolun marka değerini sarstığına hükmedilen sert açıklamaları sebebiyle ağır bir ceza uyguladı. Kurul, genç hocanın sahadaki tavırları için 2 maç men ve 160 bin TL ceza uygularken, kişilik haklarına saldırı ve itibar zedeleme gerekçesiyle 75 gün hak mahrumiyeti ve tam 1 milyon TL para cezası verdi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ": İSTİKAMET AVRUPA

Milyonluk ceza sonrası flaş karar! Burak Yılmaz gemileri yaktı 2

Türkiye'deki bu disiplin süreçleri ve ağır yaptırımların ardından Burak Yılmaz, kariyerini daha huzurlu bir ortamda sürdürme kararı aldı. Genç hocanın, Türk futbolundaki tartışmaların odağında kalmak yerine, teknik direktörlük vizyonunu geliştirmek ve uluslararası arenada tecrübe kazanmak amacıyla Avrupa liglerinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Milyonluk ceza sonrası flaş karar! Burak Yılmaz gemileri yaktı 3

Futbolculuk döneminde Lille formasıyla Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz, aynı başarıyı kulübede de yakalamayı hedefliyor. Yakın çevresine, yaşanan süreçten yorulduğunu ve artık sadece saha içine odaklanmak istediğini belirten Yılmaz'ın, kısa süre içinde Avrupa'da bir kulüple anlaşma zemini arayacağı belirtiliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

