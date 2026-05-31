Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran açıklama: "Victor Osimhen takım değiştirebilir"

Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının mesaisine başlarken, kadroda yaşanan sürpriz eksikler spor gündemine damga vurdu. Milli takım teknik direktörü Eric Chelle, düzenlediği basın toplantısında takımın iki büyük yıldızı Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama sebeplerine açıklık getirdi.

VİZE KRİZİ VE YILDIZLARIN YOKLUĞU

Milli takım kampında yaşanan sorunlara değinen deneyimli teknik adam, bazı oyuncuların evrak eksiklikleri nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını belirtti. Chelle, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız; Osimhen ve Lookman." ifadelerini kullandı.

OSİMHEN'E TRANSFER İZNİ: "YÜZDE 100'ÜNÜ VEREMEZDİ"

Özellikle transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen'in durumuna dikkat çeken Chelle, golcü oyuncunun geleceği hakkında çok net bir mesaj verdi. Yıldız isme transfer görüşmelerini yürütmesi için izin verdiklerini kamuoyuyla paylaşan teknik adam, "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." diyerek ayrılık iddialarını resmen doğrulamış oldu.