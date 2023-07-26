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Milyonluk vurgun yaparak ortadan kaybolan şüpheliler, metruk binada saklanırken yakalandı

26.07.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da 4 yıl önce inşaat şirketi adı altında çizdirdikleri projedeki aynı daireleri farklı kişilere satarak 110 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık o dönemde 3 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler, saklandıkları metruk binada yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 2017-2019 yılları arasında bir inşaat şirketi adı altında mimarlık şirketine çizdirdikleri projeyle aynı daireleri 110 vatandaşa satan şüpheliler, o dönemde 3 milyon TL vurgunda bulunarak firar etti. Yaptıkları vurgunun ardından firar eden F.F., S.G., M.E.K., T.B. ve B.K., mağdurların şikayetleri üzerine takibe alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde 3 yıldır firari olarak aranan şirket yetkilisi F.F., Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesinde metruk bir binada hiç dışarıya çıkmadan yaşam sürerken yakalandı.

Şirket ortaklarından S.G. ise, Tokat’ın Zile ilçesinde saklandığı evde yakalanırken, şirket ortaklarından diğer şüpheliler M.E.K., T.B. ve B.K. de, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerden şirket yetkilisi F.F. ile S.G.’nin, 2017-2019 yılları arasında 110 vatandaşı o dönemin parasıyla yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak paraları kendi hesaplarına geçirdikten sonra kayıplara karıştıkları ve 3 yıldır firari olarak arandıkları öğrenildi.

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