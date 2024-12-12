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Milyonluk vurgun yaptılar! Müge Anlı'da ortaya çıktı sahte gelin çetesi çökertildi! Akıllara durgunluk veren olay...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.12.2024 17:54
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir mağdur, dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Sahte gelin şebekesinin eline düşen birçok mağdur Müge Anlı'dan yardım istedi. Ortaya çıkan detayların ardından şebeke çökertildi.

Milyonluk vurgun yaptılar! Müge Anlı'da ortaya çıktı sahte gelin çetesi çökertildi! Akıllara durgunluk veren olay...

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Yahyalı Mahallesi’nde yaşanan dolandırıcılık olayı, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına taşındı. Evlilik hayalleri kuran H.Ö. adlı damat adayı, tanıştığı G.S. ile düğün yaparak evlendi. Çiçeği burnunda damadın evlendikten 1 gün sonra eşinin düğünde takılan para ve takıları alarak kaçtığını söylemesiyle başlayan olay, büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

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EVLİLİK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ!

A.K.’nin programa katılarak yaşadıklarını anlatmasının ardından, benzer şekilde dolandırılan birçok mağdur, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurdu. Sahte gelin Gülden S., annesi olarak tanıtılan Hatice P., baba veya dayı olarak tanıtılan Murat Y., sahte düğünler düzenleyerek damat ve ailelerinden para ve takı aldıkları ortaya çıktı.

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Kendilerine eş bulmak için aracılara da para verdiklerini ifade etti. Bazı mağdurlar, Hatice P.’nin kızı olduğu iddia edilen Özlem P.’nin de sahte evliliklere karıştığını, şebekenin damat ve ailelerinden milyonlarca lira değerinde para veya takı aldığı öne sürüldü.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şebekenin üyeleri Gülden S., Hatice P. ve Murat Y., Çivril’de yakalanarak gözaltına alındı. Ardından da zanlılar tutuklandı.

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Canlı yayında bir ilk! Kayıp çocuğu bakın nasıl buldular... Canlı yayında bir ilk! Kayıp çocuğu bakın nasıl buldular...

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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