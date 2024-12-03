Müge Anlı canlı yayınında bir ilk! Kayıp çocuğu bakın nasıl buldular... Herkes ekrana kilitlendi!

Yıllardır cinayetleri çözen ve kayıpları sevdiklerine kavuşturan Müge Anlı'nın programında bir ilk yaşandı. 2 Aralık günü 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit Bahçelievler'de kaybolduktan sonra küçük çocuğun cezaevinde olan babasının sevgilisi Şehnaz Müge Anlı'dan yardım istedi.

Okuldan çıktıktan sonra Şehnaz Hanım'ın iş yerine giden Fırat, eve gitmek üzere oradan ayrılıyor fakat bir daha küçük çocuktan haber alınamıyor. Gözyaşları içinde Fırat'ı arayan Şehnaz, yıllardır Fırat'a baktığını söyledi. "Çocuk yerinde durmuyor, hareketli bir çocuk. Psikoloğa götürmem gerektiğini söylediler götüremedim." dedi.

CANLI YAYINDA BİR İLK YAŞANDI!

Müge Anlı, Bahçelievler'den izleyen seyircisine seslendi ve Fırat'ı bulmak için alarm verdi. Canlı yayına ise ardından birçok ihbar geldi. Birçok seyirci çocuğu gördüğünü söyledi. En son bir simitçi simit aldığını söyleyince muhabirler o yöne doğru yayında gitti.

Sokak sokak çocuğu arayan ekibe son olarak bir ihbar geldi. Telefondaki kadın kapısının önünde oturduğunu söyledi. Çocuğun fotoğrafını da gönderince Şehnaz Fırat olduğunu doğruladı. Ardından da Müge Anlı muhabiri çocuğu otururken buldu.

Bulan kişi "Kapının önüne kendisi geldi. Okuldan çıktığını söyledi. Gece de kalmış bilmiyoruz ama" dedi. Çocuk bulunduktan sonra da emniyet ekipleri olay yerine geldi.