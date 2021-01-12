Mim Kemal Öke, Uşak Üniversitesinin canlı yayınına konuk oldu

Uşak Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Düzenlenen konferans, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Moderatörlüğünü Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Vadi Balcı’nın yaptığı konferans Uşak Üniversitesi sosyal medya kanalından canlı olarak yayınlandı.

Konferansta, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu önemli değerlerden Prof. Dr. Mim Kemal Öke’yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sayın Öke ile aynı üniversitede görev yapıyorduk. Sohbetinden her zaman keyif almışımdır. Kıymetli hocamıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayat Bir Yolculuk”

Konuşmasında hayatın bir yolculuk olduğunu anlatan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, dünyayı anlamanın çok önemli olduğundan, hayatımıza renk ve heyecan katacak fikir ve eylemlerin bizleri mutluluğa ulaştırabileceğinden bahsetti. Kendisini, Alâeddin Yavaşca’nın bir şarkısında belirttiği hayat yolundaki bir garip yolcuya benzeten Öke, çok idealist, romantik, duygusal ve aşık bir adam olduğunu; bu vasıflarından faydalanarak da düşüncelerini hayata geçirmeye çalıştığını söyledi. Kendisine dair pek çok anıyı aktaran Mim Kemal Öke, hayatının down sendromlu kızı Nazlı’nın doğumuyla yeniden şekillendiğini belirtti. Prof. Dr. Öke, "Kızım benim hayatı anlamamda, kendimi bulmamda en büyük rolü oynadı. Kızımla birlikte ben insanlığımı buldum. Merhamet duygusunun kaybolduğu, sevginin azaldığı ve kötülüklerin gittikçe arttığı bu yüzyılda kızım benim yol göstericim oldu. Nazlı ile uzun ince bir yoldayız. Toplumun özel bireylere olan bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum. Öksüz, yetim ve engelli çocuklarla birlikteyim. Nazlı ile ritim terapiye başlamıştım. Bu terapi çok iyi gelmişti. Bu bağlamda Yararlı Ceylanlar Kulübü’nü kurdum. Şimdi kulüpte çocuklarımıza, Afrika davulları, Latin tumbalar, bendirler, sema ve Türk musikisinde kullanılan vurmalı çalgıları da öğretiyorum. Onlar bizim hocalarımız aslında. Nazlı da Türkiye’nin en genç profesörünün hocası oldu. Bu çocuklar halen beni eğitiyor” şeklinde konuştu.