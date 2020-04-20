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Mimar Sinan Bulvarında peyzaj çalışması başladı

MANİSA HABERLERİ  | 20.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Fatih Köprülü Kavşağı altından başlayıp, eski garaja kadar devam eden yaklaşık 1 buçuk kilometrelik güzergahı kapsayacak olan alanda peyzaj çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Fatih Köprülü Kavşağı altından başlayıp, eski garaja kadar devam eden yaklaşık 1 buçuk kilometrelik güzergahı kapsayacak olan alanda peyzaj çalışmalarına başladı. Düzenlemenin gerçekleştiği yol üzerinde otomatik damlama sulama sistemine geçilirken; Mimar Sinan Bulvarı lavanta, sarı papatya, alev çalısı gibi bitkilerle bezenmeye başladı.
İl genelinde hayata geçirdiği yeşil alan projeleri ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarında da önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapımı sürdürülen peyzaj projesi ile Mimar Sinan Bulvarında geçtiğimiz yıllarda yapılan tankerle sulama sistemi ortadan kalktı. Fatih Köprülü Kavşağı altında başlayan peyzaj çalışmaları, Eski Garaja kadar devam edecek. Bir buçuk kilometrelik yol güzergahını kapsayan peyzaj çalışmaları dekoratif taş, bitki, cüruf, bitki olacak şekilde planlandı. Mimar Sinan Bulvarı lavanta, sarı papatya ve alev çalısı bitkileri ile bezenerek, yeni görünümüne kavuştu.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde gerçekleşen proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Projedeki otomatik sulama sisteminin, ilk olarak alandaki tankerle sulama sistemini ortadan kaldırdığı ve böylelikle zaman zaman sulama esnasında oluşan trafiğin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi. Projenin ikinci hedefinin ise ilkbaharın son günlerine gelinirken oluşturulan yeni görüntü ile Manisalılara görsel bir güzellik sunulmak istendiği aktarıldı.

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