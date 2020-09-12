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Mimar Sinan Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları bitti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesindeki başlattığı sathi kaplama çalışmalarını bitirdi.Yeni imara açılmış alanlarda olası inşaat çalışmaları esnasında vatandaşların toz, çamur, görüntü kirliliği gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamaları için geçici çözüm amaçlı sathi kaplama yapan ekipler Mimar Sinan Mahallesindeki çalışmalarını bitirdiler.Bunun yanı sıra İçtaş sitesinde 1180 sokakta zamanla yıpranmış ve kötü görüntü oluşturan refüj de yenilendi.

Mimar Sinan Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları bitti

Erzincan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Mimar Sinan Mahallesindeki başlattığı sathi kaplama çalışmalarını bitirdi.
Yeni imara açılmış alanlarda olası inşaat çalışmaları esnasında vatandaşların toz, çamur, görüntü kirliliği gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamaları için geçici çözüm amaçlı sathi kaplama yapan ekipler Mimar Sinan Mahallesindeki çalışmalarını bitirdiler.
Bunun yanı sıra İçtaş sitesinde 1180 sokakta zamanla yıpranmış ve kötü görüntü oluşturan refüj de yenilendi. Yenilenen refüje pergoleler yerleştirilip vatandaşların hizmetine sunuldu.

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