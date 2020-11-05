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Mimar Sinan MTAL’e eğitim için araç hibe edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

“Milli Eğitim Bakanlığı ile bir şirket arasında 2006’da imzalanan ’Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü’ kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sıfır araç hibe edildi.”İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende gerçekleştirdiği konuşmasında, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin çok önemli olduğunu söyledi.

“Milli Eğitim Bakanlığı ile bir şirket arasında 2006’da imzalanan ’Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü’ kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sıfır araç hibe edildi.”
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende gerçekleştirdiği konuşmasında, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin çok önemli olduğunu söyledi. “Meslek lisesi memleket meselesi!” sloganıyla meslek lisesindeki öğrencilerin eğitimlerini en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Şirkete eğitime verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün okulumuza hibe edilen bu araç sayesinde öğrencilerimiz, yeni nesil teknolojilere sahip motorları, elektronik sistemleri ve diğer tüm parçaları inceleme ve üzerinde çalışma yapma fırsatına sahip olacak. Hedefimiz, mesleki ve teknik liselerimizde okuyan öğrencilerimizi, kendiişlerini yapmaları konusunda cesaretlendirmek ve gençlerin teknik uzmanlık konusundaki algısını iyileştirmek. Bunu başardığımız takdirde hem Balıkesir’in hem Türkiye’nin aranan ve vasıflı eleman ihtiyacına büyük katkı sunacağımıza yürekten inanıyorum.
Öğrencilerimizden ricam şu: Ne olur, kolunuzdaki altın bileziğin değerini iyi idrak edin. Bu okulu tercih etmekle kolunuza bir altın bilezik taktınız. Kendinizi iyi yetiştirmeniz halinde buradan mezun olur olmaz iş bulacağınıza, aranan eleman olacağınıza inanın!” dedi.
Şirket Genel Müdürü Murat Kılıç ve İl Müdürü Yakup Yıldız’ın karşılıklı imzaları sonrasında araç anahtarını firma yetkililerinden teslim alan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, araç anahtarını Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünde eğitim görmekte olan öğrencilere teslim edildi.
Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törene; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Şirket Genel Müdürü Murat Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Refik Olgun, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uzun, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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