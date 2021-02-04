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Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ projesi kapsamında şehir genelinde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları Mimar Sinan Parkında devam etti.Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkileri, Mimar Sinan Parkında gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında parka 4-5 yaşlarında gelişmiş ağaçlar dikildiğini söyledi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ projesi kapsamında şehir genelinde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları Mimar Sinan Parkında devam etti.
Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkileri, Mimar Sinan Parkında gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında parka 4-5 yaşlarında gelişmiş ağaçlar dikildiğini söyledi. Belediye yetkilileri, “Daha yeşil bir Adıyaman’ projemiz kapsamında ağaç dikim çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız bu çalışmalarla Adıyaman bu bahar mevsiminde yemyeşil olacak” diye konuştu.

Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması

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