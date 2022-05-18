Mimar Sinan'ın şaheserine yakışır Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, meydanda incelemelerde bulundu.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin de dahil olduğu 70 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri ve kentsel tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Birinci ve ikinci etap (Yemiş Kapanı Hanı çevresi) olmak üzere, KDV hariç 45 milyon liralık bütçeyle çalışmaların tamamlandığını ve başta Selimiye olmak üzere kültürel ve tescilli eserleri daha görünür hale getirdiklerini anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Bakanımız Murat Kurum'un da çok önem verdiği bir çalışmaydı, gece gündüz yürütüldü, ortaya çok önemli bir çalışma çıktı. İlk başta beklenti yüksekti, biraz da hafiften öfke de vardı. 'Hadi artık burası niye böyle' gibi. Ama şimdi aldığımız tepkiler çok güzel, gerçekten ben de çok mutlu oldum. 'Selimiye biblo gibi çıktı' deniliyor. Hem Eski Cami hem tescilli bir eser olan belediye binası ortaya çıktı. Gerçekten güzel bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip buyurmaları halinde meydanın açılışını teşrifleri şeref verir, onur verir, çok mutlu oluruz."

Aslan, bir gazetecinin sorusu üzerine, meydanda Selimiye Camisi'nin silüetini bozacak hiçbir çalışma yapılmadığını, çalışmalarda bilim insanları ve bilim kurullarının görev aldığını vurguladı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı da uzun süre atıl durumda kalan Selimiye Meydanı ile ilgili durumu İl Başkanı Belgin İba'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi sonrası ekim ayında çalışmaların başladığını anımsattı.

- Kent sakinlerinden teşekkür

Meydanda bulunan bazı kent sakinleri, açıklama sonrasında Genel Müdür Aslan'a yapılan düzenlemeler için teşekkür etti.

Ayşe Ceyhan, caminin güzelliğinin ortaya çıktığını belirterek, "Bu caminin önceki gibi kapanması değil yoldan geçerken böyle görünmesi lazımdı. Daha önce kapalı, basıkta kalmış bir hali vardı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri, bu bir şaheser." dedi.

Edirne Yediyolağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Yavuz da Rusya'nın "Kızıl", İstanbul'un "Taksim", Edirne'nin de "Selimiye" meydanı olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Aslan'a incelemesi sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

- Selimiye Meydanı düzenleme aşamaları

Edirne Belediyesince 2009 yılında "Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi.

Yarışmayı kazanan projeyle ilgili incelemelerin ardından, proje alanı içerisinde yer aldığı tarihi kaynaklardan bilinen ve 3. Murat tarafından yaptırılan Yemiş Kapanı Hanı'nın sondaj kazısının yapılmasına karar verildi.

Edirne Müze Müdürlüğü, 2015-2016 yıllarında Yemiş Kapanı kurtarma kazılarını gerçekleştirdi. Yemiş Kapanı'na ait dükkanları oluşturan mekan duvarları, iki kuyu, temiz su ve atık su kanalları ile avlu zemin döşemelerinin yanı sıra şadırvan kalıntıları ortaya çıktı.

Ayrıca, çok sayıda sikke, bilezik, yüzük gibi takılar, pişmiş toprak kaplar, seramik parçaları, cam eşyalar ve onlara ait parçalar, lüleler ve su dağıtım sistemine ait pişmiş toprak künkler bulundu.

Kazı sonrası bölgenin korunmasına yönelik proje ve raporların hazırlanmasına karar verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Yemiş Kapanı alanıyla ilgili hazırlanacak koruma ve konservasyon projeleri, Vakıflar ve Belediye arasında projenin çözüme kavuşturulamaması nedeniyle sonuçlandırılamadı.

- Ekim ayında başlandı

Bu durum nedeniyle uzun süre etrafı sacla kaplanan ve atıl durumda kalan meydanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenleme çalışmalarına başlandı.

Bu doğrultuda, Bakanlık ve İlbank ile Edirne Belediyesi arasında meydan düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı.

​​​​​​​Protokol gereğince, işe ilişkin tüm finansmanın İlbank, halihazır haritalar, proje alanının tahsisine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, yıkılacak yapıların yıkıma hazır olacak şekilde boşaltılması işlemlerinin belediye, gerekli proje revizyonlarının yaptırılması, yapım işinin ihale edilmesi, ihale sonrası danışmanlık ve denetim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması işlemlerinin de Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

- Selimiye adeta bir biblo gibi ortaya çıktı

Daha sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi tarafından elde edilen projelerin yapıma yönelik gerekli revizyonları ve uygulama projelerini Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayına sundu.

Tüm projeler Kurul gündeminde onaylandı.

Geçen yıl ekim ayında 70 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlandı.

Kafeler, tuvaletler, turizm ofisi, atölyelerin bulunduğu alanın 16 bin 440 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi.

Küp taş kaplama yürüyüş yolu, bazalt ve granit taş kaplama ile peyzaj çalışmalarının yapıldığı alanda Mimar Sinan heykelinin kaidesi de yenilendi. Yeni nesil aydınlatma ve sarmaşık tarzı süs bitkileriyle süslenen alanda Selimiye Meydanı bir biblo gibi ortaya çıkarıldı.

