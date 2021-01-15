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Mimarlıkta yeni ufuklar

15.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Mimarlık Fakültesi’nden mimarlıkta yeni bir ufuk açarak ileriye dönük yapılanmalarda, yaşama ve çevreye duyarlı bir model oluşturmasını beklediklerini söyledi.
Mimarlık Fakültesi’ni beraberindeki Rektörlük üst yönetimi ile birlikte ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültede incelemelerde bulunarak Fakültenin gelişimi ve ihtiyaçları hususunda Dekan Prof. Dr. Hakan Sağlam ve ekibiyle görüştü.
OMÜ Mimarlık Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği fuaye alanını ve derslikleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümüne ait atölyeyi de gezerek Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan’dan bölüm ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Ülkenin geleceğine kalıcı etki yapma şansına sahipsiniz”
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Saim Can Beritan ile istişarede bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Yönetim olarak Fakültelerimizden ve birimlerimizden beklediğimiz çok şey var. Bunlardan biri de kendi iç dinamiklerini harekete geçirmeleri. Öncelikle kendinize, öne çıkacağınız bir alan belirleyebilirsiniz. Mimarlık ve sanat alanında yaptığınız her çalışmanın bir görünürlüğü var. Ülkenin geleceğine kalıcı etki yapma şansına sahipsiniz. Fakültenizde yetiştireceğiniz bir mimar, bir model ve tarz geliştirerek bir şehre etki edebilecek potansiyele sahip olmalı” dedi.
Osmanlı mimarisi gibi zengin bir mimari geçmişe sahip olduğumuzu hatırlatan Rektör Ünal, “Böylesine zengin mimari geçmişe sahip bir millet olarak bizim estetikten ve güvenlikten uzak kötü yapılar yapmamamız lazım. Bu noktada Mimarlık Fakültesi’ne büyük sorumluluk düşüyor. Sizden beklediğimiz, mimarlıkta yeni bir ufuk açarak ileriye dönük yapılanmalarda, yaşama ve çevreye duyarlı bir model oluşturabilmeniz. Bunun için de kenti çok iyi bilen, gelecek perspektifi güçlü, proje üreten ve proje yönetebilen bir nesle ihtiyaç var” diye konuştu.
Dekan Prof. Dr. Hakan Sağlam’ın Fakültenin mevcut durumu, projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdiği görüşmede, lisans ve özellikle lisansüstü eğitimin niteliğinin arttırılması, Fakültenin belirlenen hedeflere ulaşması için yapılması planlan çalışmalar konuşuldu. Görüşmede, Güzel Sanatlar Kampüsü’nün sanatsal yönünü ortaya çıkaracak, doğal yaşam alanlarının eklenmesiyle birlikte halkın yararlanabileceği bir kampüse dönüşmesi için yapılması düşünülen proje hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep katıldı.

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