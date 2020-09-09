YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor

Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor

BURSA HABERLERİ  | 09.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Mimarsinan Spor Kompleksi’ni yenilemeye hazırlanıyor.Amatör spor branşlarıyla sağlıklı nesillerin ve yıldız adaylarının yetişmesine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, sporu hayatının bir parçası yaparak sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlara tanıdığı imkânlarla ilçe sakinlerine destek oluyor.

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Mimarsinan Spor Kompleksi’ni yenilemeye hazırlanıyor.
Amatör spor branşlarıyla sağlıklı nesillerin ve yıldız adaylarının yetişmesine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, sporu hayatının bir parçası yaparak sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlara tanıdığı imkânlarla ilçe sakinlerine destek oluyor. Bu kapsamda spor tesislerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla kaliteyi artıran Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Spor Kompleksi’nde yapacağı revizyon projesiyle hem daha geniş hizmet olanakları sunacak, hem de park ve yeşil alanıyla vatandaşlara sosyal alanda buluşma imkanı tanıyacak. Bin 407 metrekare inşaat alanı olan yenileme projesi kapsamında tesiste, kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, vitamin büfesi, soyunma odaları, antrenör odası, idari ofis, karete salonu, cimnastik salonu ve kafe oluşturulacak. Proje tamamlandığında her yaştan Yıldırımlıya hizmet verecek tesiste oluşturulacak park ve yeşil alanda bölge sakinleri buluşarak aileleriyle zaman geçirme imkanı bulacak.
Yıldırım’ın değerine değer katıyoruz
Yıldırım’da vatandaşlara hizmet verdikleri sosyal tesislerin fiziki imkânlarını geliştirerek kaliteli ve nitelikli hizmet sunduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a değer katmak için yaptığımız çalışmalarla ilçemize yeni parklar, yeşil alanlar, spor tesisleri, kapalı pazar yerleri gibi sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Bunun yanında belediyemiz bünyesindeki hizmet birimlerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirerek daha kaliteli ve nitelikli fiziki imkânlara sahip tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda Mimarsinan Spor Kompleksimizde detaylı bir revizyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin mevcut imkanlarını yenileyerek, kompleksimize kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, soyunma odaları, antrenör odası, karate salonu, cimnastik salonu kazandıracağız. Bunun yanında hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve aileleri ile zaman geçirmeleri için park ve yeşil alanın yanında kafe ve vitamin büfesi oluşturacağız. İlçemizin değerine değer katmak ve hemşehrilerimizin mutluluğunu artırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Bursa Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor
Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.