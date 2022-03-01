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"Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında "Kolektif Yansıma" paneli düzenlendi

01.03.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında "Kolektif Yansıma" paneli düzenlendi

TRABZON (AA) - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki "Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında "Kolektif Yansıma" paneli gerçekleştirildi.

Ramada Plaza Trabzon'un ev sahipliğinde ve Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın modaretörlüğünde düzenlenen panelde, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve koleksiyoner Feride İkiz konuşmacı olarak yer aldı.

İnsani değerlere ve kadının toplumdaki önemine mekana özgü üretilen yapıtlarla dikkati çekmeyi hedefleyen "Mina'nın Çocukları", sosyal sorumluluk projelerinde üniversite öğrencilerinin gönüllü çalışmalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

İlk oturumda konuşan Nazan Moroğlu, projenin önemine değinerek, TÜKD'nin Türkiye'nin ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kurulan bir dernek olduğunu söyledi.

Moroğlu, kadın hakları konusunda hukuk sisteminin yavaş yavaş geliştiğine dikkati çekerek, Türkiye'de kadınların yaşadıkları sorunlar üzerine hukuk bağlamında bir konuşma yaptı.

- "Ben koleksiyonerliği tamamen bir tutku diye tanımlıyorum"

İkinci oturumda konuşan koleksiyoner Feride İkiz de küçük yaşlarından itibaren soyut resim koleksiyonu hayali kurduğunu belirterek, "Farklı disiplinlerden Türkiye'yi çağdaş sanatçıların işlerini biriktiriyorum. Daha çok ağırlıklı olarak heykel, dijital üretilmiş resim-video işleri, yeni medya sanatı örnekleri ve yerleştirmeler var. Bu son bir yılda yani yeni medya sanatıyla ilgili olduğum için en etkililere de doğal olarak tabii ki ilgi gösterdim ve çok araştırdım. Bir yılı aşkın bir zamandır yabancı sanatçılar da koleksiyonuma dahil oldu. Ben koleksiyonumun ana temasını insan diye özetliyorum." dedi.

İkiz, koleksiyonundaki eserlerin sanatçılarının yüzde 52'sini kadınların oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben koleksiyonerliği tamamen bir tutku diye tanımlıyorum. 'İşini aldığım sanatçının kariyerine bir katkısı olabilecek miyim?' sorusunu da çok önemsiyorum. Alım yaparken de çok ciddi araştırıyorum, inceliyorum. Aslında hani finansal bir yatırımcı değilim ama çok çok zenginleştim bu süreçte. Ama bunu maddi bir zenginlik olarak tanımlamıyorum. Ailecek, eşim ve kızım çok kıymetli sanatçılarla, sanat yöneticileriyle ve yazarlarla tanıştık bu süreçte."

- "İstanbul'da çağdaş sanat mekanlarının sayısının artmaya başladı"

CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Contemporary Istanbul olarak "Mina'nın Çocukları" projesiyle iş birliğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, çağdaş sanatın içinde zaman içinde kadın sanatçıların sayısının arttığını dile getirdi.

Güreli, 2019'dan itibaren özellikle İstanbul'da çağdaş sanat mekanlarının sayısının artmaya başladığının altını çizerek, "Bunu dünyaya çok iyi anlatmak lazım. Aslında İstanbul'un bu değişimini ben bir turizm ürünü ve İstanbul'a müthiş bir gelir kaynağının da kapısı olarak görüyorum. Yani hem kültür ve sanat yönünden hem de turizm yönünden önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güreli, bu sene Contemporary İstanbul fuarının ilkini mayıs ayında sadece yerli galerinin katılımıyla yapmayı planladıklarına da değinerek, sanat fuarlarının sanatseverlerle sanat galerilerini buluşturduğunu sözlerini ekledi.

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