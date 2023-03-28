MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Tugay dekoltesiyle büyüledi! Yalı Çapkını’nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Mine Tugay dekoltesiyle büyüledi! Yalı Çapkını’nın yıldızı kayıtsız kalamadı

27.03.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri dönen Mine Tugay sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Güzelliği ile adeta büyüleyen Mine Tugay’ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Mine Tugay dekoltesiyle büyüledi! Yalı Çapkını’nın yıldızı kayıtsız kalamadı

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Mine Tugay sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımlarına Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu kayıtsız kalamadı.

mine-tugay

En son Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Mine Tugay paylaşımına “Bahçe işleri” notunu düştü. Fotoğrafı beğenenler arasında Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Alina Boz da yer aldı.

mine-tugay-dekolteli

44 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Bakmaya doyamadık”, “Bu nasıl tatlılık”, “Yaz gelmiş o zaman”, “Çok güzelsiniz” yorumlarına bulundular.

mine

mine-tugay-dekolteli-poz-verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahiplerini buldu, yarışmacılar çıldırdıSurvivor'da 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahiplerini buldu, yarışmacılar çıldırdı
Gündem olan Muharrem İnce paylaşımıGündem olan Muharrem İnce paylaşımı
İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayatİstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay sosyal medya Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

Transparan giyip mini etekli poz verdi

Transparan giyip mini etekli poz verdi

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.