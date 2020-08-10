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  4. Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Son olarak Zalim İstanbul adlı dizide rol alan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Tugay'ın kırmızı bikinili pozu hayranlarını mest etti.

Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayatından kareleri ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunan Mine Tugay, bu defa tam bir yaz karesi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Dizisi final yaptıktan sonra kendini tatile atan Mine Tugay kırmızı bikinili pozuyla olay oldu.

Denizden çıkarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabından ‘Yaz’ notuyla paylaşan 42 yaşındaki oyuncunun bu karesi olay oldu. Kırmızı bikinisinin üstünün göründüğü kareye dakikalar içerisinde 120 bini aşan beğeni geldi.
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Tugay bu paylaşımıyla beğeni rekoru kırmayı başardı.


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