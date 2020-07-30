YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Minibüs alev aldı

Minibüs alev aldı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Muğla’da seyir halindeki minibüsün motor bölümünde başlayan yangın sonrası araçta hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Milas-Yatağan Karayolu Boğa Yokuşu mevkiinde seyir halindeki minibüsün motor bölümünde aniden alevler yükselmeye başladı.

Muğla’da seyir halindeki minibüsün motor bölümünde başlayan yangın sonrası araçta hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Milas-Yatağan Karayolu Boğa Yokuşu mevkiinde seyir halindeki minibüsün motor bölümünde aniden alevler yükselmeye başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. Minibüsün ön bölümünde büyük hasar oluştu. Yangında yaralanan olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Muğla Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Beldibi Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.