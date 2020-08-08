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Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı

AMASYA HABERLERİ  | 08.08.2020 21:37 | Son Güncelleme

Amasya’da minibüsün elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.Özkan Erdal Çetin idaresindeki minibüs, Kapıkaya mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Amasya’da minibüsün elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Özkan Erdal Çetin idaresindeki minibüs, Kapıkaya mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü ile Bedirhan Buğra, Şengül, Cemile ve Mustafa Emre Çetin yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ve Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Amasya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:51
Yatsı
21:24

Amasya Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Gönül Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Gül Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
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