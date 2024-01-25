YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA İHA
25.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 23 M 0105 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile T.D. idaresindeki 23 BD 191 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 yaşındaki çocuğun ölümünde darp şüphesi3 yaşındaki çocuğun ölümünde darp şüphesi
Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde şubat ayı kayıtları başladıMustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde şubat ayı kayıtları başladı
Marmaris’te belediye çalışanlarına promosyon moraliMarmaris’te belediye çalışanlarına promosyon morali
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:03

Elazığ Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Isik eczanesi
Merkez
Yildiz eczanesi
Merkez
Osmanli eczanesi
Merkez
Tatarlar eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Kovancilar
Hayat eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.