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Minibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

21.09.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Minibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ali Dede idaresindeki 02 EH 380 plakalı traktör aynı istikamette seyreden Ali Sakar idaresindeki 46 K 6173 plakalı minibüs ile Haydarlı köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Ali Dede ile minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Aksu, İsa Aksu, Zehra Sakar ve Yeter Sakar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Minibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

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