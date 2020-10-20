Minibüs ve otobüslerde korona denetimi

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından korona virüs denetimleri kapsamında minibüs ve otobüsler incelendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ekipleri tarafından sabah saatlerinde Demokrasi Parkı önünde bulunan duraklarda şehir içi minibüs ve otobüslerde inceleme yapıldı. Korona Virüs denetimleri kapsamında yapılan uygulamada sürücülerin ehliyetleri, araçlar içerisindeki sosyal mesafe ve maskeler incelendi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

