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Minibüs yoldan çıkarak iş yeri duvarına çarptı: 6 yaralı

26.12.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek bir iş yerinin duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Minibüs yoldan çıkarak iş yeri duvarına çarptı: 6 yaralı

Kaza, Hisarönü Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 48 BB 4034 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bir işletmenin duvarına çarptı. Kazada sürücü ve minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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