YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Minibüs yön levhasına çarptı, sürücü yaralandı

Minibüs yön levhasına çarptı, sürücü yaralandı

10.11.2023 07:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da minibüsün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Minibüs yön levhasına çarptı, sürücü yaralandı

Kaza, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 19 KS 779 plakalı minibüs Anitta Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasının direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan minibüs çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keşan’da İsrail protesto edilirken İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldıKeşan’da İsrail protesto edilirken İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı
Hisarcık’ta seyir halindeki kamyonun tekerleği patlayıp alev aldıHisarcık’ta seyir halindeki kamyonun tekerleği patlayıp alev aldı
Yunanistan’ın geri ittiği 132 göçmen kurtarıldıYunanistan’ın geri ittiği 132 göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:13
Öğle
12:29
İkindi
15:10
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

Enginin eczanesi
Alaca
Sevgi eczanesi
Bayat
Akman eczanesi
Merkez
Büyük eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Topçuoğlu eczanesi
Osmancik
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.