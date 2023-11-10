Minibüs yön levhasına çarptı, sürücü yaralandı

Kaza, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 19 KS 779 plakalı minibüs Anitta Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasının direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan minibüs çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

