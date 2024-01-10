YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı

Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı

10.01.2024 09:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de minibüsten inen 14 yaşındaki kız çocuğuna, minibüsün kapısı çarptı.

Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüsten inen yabancı uyruklu 14 yaşındaki Hale Hasan Halabo, yürüdüğü sırada minibüs hareket etti. Şoför kapı açık şekilde hızlanınca çocuğun ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, kıvranmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Minibüsten inen çocuğa aracın kapısı çarptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mobil bankacılık şifresini tuşladı: 130 bin TL dolandırıldıMobil bankacılık şifresini tuşladı: 130 bin TL dolandırıldı
Ahıra kurulan soba hayvanları telef etti, yaşlı kadın sinir krizi geçirdiAhıra kurulan soba hayvanları telef etti, yaşlı kadın sinir krizi geçirdi
Konya’da zehir tacirlerine operasyonKonya’da zehir tacirlerine operasyon
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Utku eczanesi
Esenyurt
Güneş gören eczanesi
Sile
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Kağithane sağlik eczanesi
Kagithane
Onur eczanesi
Pendik
Seda eczanesi
Esenyurt
Sipahi eczanesi
Umraniye
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.