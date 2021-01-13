YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

13.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 gün önce minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Evkaf Mahallesi’nde meydana gelen kazada Emre Ç.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 gün önce minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Evkaf Mahallesi’nde meydana gelen kazada Emre Ç. yönetimindeki 28 KA 315 plakalı minibüs sokakta bisikleti ile tur atan Mustafa B.’ye çarptı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa B. daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Mustafa B. 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Ordu Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:45
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:54

Ordu Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Fırat Eczanesi
Altinordu
Murat Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Yıldız Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tan Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Altınordu’da yol seferberliği sürüyor

Altınordu’da yol seferberliği sürüyor

Ordu'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ordu'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Eski Bakan tecrübesini konuşturuyor

Eski Bakan tecrübesini konuşturuyor

Ordu Basın Müzesi yenilendi

Ordu Basın Müzesi yenilendi

Altınordu’da dereler denizle buluşuyor

Altınordu’da dereler denizle buluşuyor

Ordu’da sağlık çalışanı, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ordu’da sağlık çalışanı, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.