Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 gün önce minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Evkaf Mahallesi’nde meydana gelen kazada Emre Ç. yönetimindeki 28 KA 315 plakalı minibüs sokakta bisikleti ile tur atan Mustafa B.’ye çarptı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa B. daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Mustafa B. 5 gün sonra hayatını kaybetti.



