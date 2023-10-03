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Minibüsün park halindeki kamyona ok gibi saplandığı kaza kamerada: 2 ölü, 9 yaralı

03.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Minibüsün park halindeki kamyona ok gibi saplandığı kaza kamerada: 2 ölü, 9 yaralı

Minibüsün kamyona ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi’nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Kamyona ok gibi saplandı
Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.

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