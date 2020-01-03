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  4. Minik ayaklar Dicle Elektrik ile ısındı

Minik ayaklar Dicle Elektrik ile ısındı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik çalışanları tarafından satın alınan 2 bin 372 çift bot ile şirket yönetiminin satın aldığı 2 bin mont ve kaban dağıtım bölgesindeki 6 ilde tespit edilen ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine eş zamanlı olarak dağıtıldı.Sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren Dicle Elektrik’teki bir gurup çalışan, havalar soğuyunca, ihtiyaç sahibi öğrencilere kendi imkanları ile kışlık bot alıp dağıtmak için harekete geçti.

Dicle Elektrik çalışanları tarafından satın alınan 2 bin 372 çift bot ile şirket yönetiminin satın aldığı 2 bin mont ve kaban dağıtım bölgesindeki 6 ilde tespit edilen ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine eş zamanlı olarak dağıtıldı.
Sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren Dicle Elektrik’teki bir gurup çalışan, havalar soğuyunca, ihtiyaç sahibi öğrencilere kendi imkanları ile kışlık bot alıp dağıtmak için harekete geçti. Bu konuda Diyarbakır Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından ‘Minik Ayaklar Üşümesin’ adıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Kampanya, kısa sürede tüm bölgeye yayıldı ve 6 ildeki şirket çalışanları tarafından desteklendi.

2 bin 372 kışlık bot toplandı
Kampanya kapsamında şirket çalışanları ilk ve ortaokulda okumakta olan 6-14 yaş gurubundaki çocuklar için kendi imkanları ile kışlık bot satın alarak bulundukları illerde İdari İşler yöneticiliklerine teslim etti. Kısa süre içerisinde dağıtım bölgesindeki 6 ilde bin 102’si kız ve bin 270’i ise erkek çocuğu için olmak üzere toplam 2 bin 372 kışlık bot toplandı.

Şirket 2 bin mont gönderdi
Çalışanların sosyal sorumluluk projesine bir destek de şirket yönetiminden geldi. Dicle Elektrik yönetimi, kampanyaya destek olmak için dağıtım bölgesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere botlar ile birlikte dağıtılmak üzere 2 bin adet mont ve kaban gönderdi. Ardından Dicle Elektrik yetkilileri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve mahalle muhtarları tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Dün de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak bot ve montlar belirlenen öğrencilere dağıtıldı.
Diyarbakır, Siirt ve Şırnak’ta bot ve mont dağıtımını il müdürleri kendi elleri ile yaparken, diğer illerde dağıtım şirket yöneticileri ve diğer yetkililer tarafından gerçekleştirildi. Yeni bot ve montlarına kavuşan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.

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