YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Minik Ayşe yaşam mücadelesiyle her seferinde şaşırttı

Minik Ayşe yaşam mücadelesiyle her seferinde şaşırttı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da erken doğum nedeniyle 80 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde birçok kez akciğer kanaması geçiren, duran kalbi çalıştırılan, beyin kanaması olan ve diyalize giren Ayşe Uğur, 2 yaşına geldiğinde yapılan böbrek nakliyle yaşam mücadelesini kazandı - Anne Esra Uğur: - "Doğumdan itibaren Ayşe'nin ömrü hep mücadeleyle geçti. O da biz de çok sıkıntılar yaşadık ancak sonunda mutlu olduk. İnşallah artık sağlıklı bir hayat yaşar" - Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan: - "Ayşe diyalizden kurtuldu. Herhangi bir sorunu yok. Sağlığı yerinde"

SÜLEYMAN ELÇİN - İstanbul'da erken doğum nedeniyle 80 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde her dakikası mücadeleyle geçen Ayşe Uğur'un doğar doğmaz başlayan zorlu yaşamı 2 yaşında yapılan böbrek nakliyle mutluluğa dönüştü.

Her ikisi de 35 yaşında olan Esra ile Kemal Uğur çiftinin, ikinci çocukları Ayşe, 33 haftalık dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ayşe, birçok kez akciğer kanaması geçirdi, böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalize bağlandı.

Yoğun bakım ünitesinde 80 gün yaşam mücadelesi veren, sık sık akciğer kanaması geçiren minik Ayşe, böbrek yetmezliği nedeniyle de diyaliz tedavisi gördü.

Tedavinin 27'nci gününde duran kalbi çalıştırılan Ayşe Uğur, bu sefer de beyin kanaması geçirdi.

- Bir süre midesinden beslendi

"Beyinde su toplanması" olarak bilinen hidrosefali hastalığı teşhisi konulan Ayşe'ye 4 ay arayla iki defa şant takıldı.

İştahsızlık yaşayan Ayşe'nin reflü nedeniyle sürekli istifra etmesiden dolayı "endoskopik gastrostomi (PEG)" adı verilen karından mideye tüp koyma işlemi de yapıldı.

Mideden beslenmeye başlayan çocuğun sağlığına kavuşması için doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi.

Aile, nakil için İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Ailede donör bulunmasına rağmen nakil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Bu sırada diyalize devam eden Ayşe için mutlu haber, "yeni normal" dönemde 17 yaşında beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen bir gencin organlarının bağışlanmasıyla geldi.

Bağışlanan böbrekler, hastanenin organ nakli merkezi sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla 8 kilogram ağırlığındaki Ayşe'ye nakledildi.

İki yaşında yapılan nakille sağlığına kavuşan Ayşe Uğur'un yüzü, yaşam mücadelesini kazanmasından dolayı gülmeye başladı.

- "Doğumdan itibaren Ayşe'nin ömrü hep mücadeleyle geçti"

Anne Esra Uğur, AA muhabirine, zorlu yaşam mücadelesinde hiçbir zaman kızlarından ümitlerini kesmediklerini söyledi.

Ayşe'nin hayatta kalacağına hep inandıklarını belirten Uğur, kızının bu süreçte yaşama bağlılığıyla herkesi şaşırttığını dile getirdi.

Çok zorlu süreç yaşadıklarını anlatan Uğur, "Doğumdan itibaren Ayşe'nin ömrü hep mücadeleyle geçti. O da biz de çok sıkıntılar yaşadık ancak sonunda mutlu olduk. İnşallah artık sağlıklı bir hayat yaşar." dedi.

Organ naklinin gerçek bir mucize olduğunu belirten Uğur, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

- "Çocukların da bağış sayesinde hayata tutunduğu gösteren güzel bir örnek"

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan da Kovid-19'un etkisi sürmesine rağmen nakilleri yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ayşe'den canlı nakil yapmaya hazırlanırken Kovid-19 nedeniyle bir süre beklemeye başladıklarını söyleyen Dinçkan, "Bu süreçte Ayşe'ye genç birinden sağlıklı böbrek çıkınca, doku uyumu da olunca kadavradan nakil yaptık. Ayşe diyalizden kurtuldu. Herhangi bir sorunu yok. Sağlığı yerinde. Kovid-19 döneminde hala organ bağışının olduğunu, çocukların da bağış sayesinde hayata tutunduğu gösteren güzel bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Dinçkan, ailenin nakille bayram sevincinin ikiye katlandığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Ertan Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.