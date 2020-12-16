YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Minik Berat’a tekerlekli sandalye sürprizi

Minik Berat’a tekerlekli sandalye sürprizi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.12.2020 12:08 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan bedensel engelli olan 6 yaşındaki Berat Demirkıran’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, tekerlekli sandalye hediye etti.

Minik Berat’a tekerlekli sandalye sürprizi

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan bedensel engelli olan 6 yaşındaki Berat Demirkıran’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, tekerlekli sandalye hediye etti. Minik Berat, babasının desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek, ilk turunu evin içinde attı.

Şehitkamil Belediyesi, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Gazikent Mahallesi’nde ikamet eden Kenan ve Melike Demirkıran çiftinin doğuştan engelli oğlu 6 yaşındaki Berat Demirkıran’ı evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan minik Berat, babasının desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek, ilk turunu evin içinde attı.
"Oğlum artık istediği gibi dolaşabilecek"
Oğlunun mutluluğuna ortak olan baba Kenan Demirkıran, “Oğlum doğum esnasında beyine oksijen gitmediği için bedensel engelli kaldı. Oğlum şu an 6 yaşında ve bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Bundan dolayı hem biz hem de oğlum çok üzülüyordu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan. Bizim bu ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de arkadaşlar, oğluma ve bize büyük bir sürpriz yaparak, oğlumun çok istediği tekerlekli sandalyeyi erkenden getirdiler. Şimdi oğlum artık istediği gibi dışarıya çıkıp gezip dolaşabilecek. Bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımıza ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Minik Berat’a tekerlekli sandalye sürprizi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:31
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Arden Eczanesi
Sehitkamil
Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Birlik Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.